Ascolti TV | Lunedì 16 Maggio 2022. Vince A Muso Duro (21.9% – 4,2 mln). Isola in calo (17.7% – 2,3 mln). Bortone con la Ferilli al 17% (Di martedì 17 maggio 2022) A Muso Duro I dati sono stati diffusi in ritardo per aggiornamenti programmati al sistema di produzione. Nella serata di ieri, Lunedì 16 Maggio 2022, su Rai1 il tv movie A Muso Duro – Campioni di Vita ha appassionato 4.190.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all'1.27 – L'Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.332.000 spettatori pari al 17.7% di share (La Isla Bonita di 6 minuti: 1.032.000 – 28%). Su Rai2 Made in Sud ha interessato 881.000 spettatori pari al 5.3% di share (presentazione di 6 minuti: 727.000 – 3.4%). Su Italia 1 Fast and Furious 6 ha intrattenuto 1.242.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.450.000 spettatori pari ad uno share del 7.3% (presentazione di 12 minuti: ...

