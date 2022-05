Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 16 maggio Buongiorno da Francesco Vitale in studio la Finlandia ha chiesto ufficialmente l’ingresso nella nato per la Premiere mare in La minaccia nucleare molto seria ed Helsinki non può più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia e stando da soli domani potrebbe essere il turno della Svezia superato il no della Turchia che chiede però di interrompere il sostegno al pkk oggi a Bruxelles in riunione dei ministri europei di essere sul ucraina da sciogliere il nodo sulla imbarco al petrolio Russo Mario Polo acciaieria totale sotto un poco costante persino delle bombe al fosforo secondo autorità locali Gli ultimi difensori delle città ormai allo stremo si preparano la battaglia finale sono pronti al peggio l’offensiva dombas ha perso slancio è rimasta significativamente indietro rispetto i piani e mo se avrebbe perso ...