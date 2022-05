Ultime Notizie – No Green Pass, 30 denunce per blocco porto Trieste (Di lunedì 16 maggio 2022) No Green Pass e blocco del porto di Trieste. La Polizia ha indagato nei giorni scorsi 30 cittadini italiani per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco stradale, getto pericoloso di cose all’indirizzo delle forze di polizia e per i reati di grida e manifestazioni sediziose e di adunata sediziosa, nonché di manifestazione non autorizzata. Il 18 ottobre 2021 le Forze di Polizia hanno sgomberato l’area antistante l’accesso allo scalo marittimo denominato “Varco IV” che era stato occupato da un nutrito numero di persone per quattro giorni consecutivi con la presenza in una circostanza di circa 8.000 manifestanti. Il presidio era stato promosso dal “CLPT – Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste”, sigla sindacale che scioperava contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Nodeldi. La Polizia ha indagato nei giorni scorsi 30 cittadini italiani per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,stradale, getto pericoloso di cose all’indirizzo delle forze di polizia e per i reati di grida e manifestazioni sediziose e di adunata sediziosa, nonché di manifestazione non autorizzata. Il 18 ottobre 2021 le Forze di Polizia hanno sgomberato l’area antistante l’accesso allo scalo marittimo denominato “Varco IV” che era stato occupato da un nutrito numero di persone per quattro giorni consecutivi con la presenza in una circostanza di circa 8.000 manifestanti. Il presidio era stato promosso dal “CLPT – Coordinamento Lavoratori Portuali di”, sigla sindacale che scioperava contro ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - riccardocoletti : RT @La7tv: #lariachetira L'inviato Riccardo Coletti con le ultime notizie dal fronte di #Odessa: 'Ad #Azovstal bombe al magnesio. Interrott… - ElErmakova : in questa playlist posto le ultime notizie e poi - una selezione di battute divertenti!!!! iscriviti al mio canale… - zazoomblog : Ultime Notizie – Eurovision 2022 spagnoli contro Malgioglio ma lui: “Scriverò per Chanel ‘Disculpame” - #Ultime… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina-Russia Mosca avvia mobilitazione ‘chirurgica’ - #Ultime #Notizie #Ucraina-Russia -