Ultime Notizie – Epatite bambini, l’ipotesi: nei piccoli il ruolo di un superantigene di Sars-CoV-2 (Di lunedì 16 maggio 2022) L’ombra di Sars-CoV-2 sui casi di Epatite acuta grave di origine sconosciuta rilevati nei bambini in queste settimane. Mentre le indagini proseguono per capire le cause e l’entità di questo fenomeno, a richiamare in gioco il virus pandemico sono due scienziati – Petter Brodin dell’Imperial College London nel Regno Unito (Dipartimento di immunologia e infiammazione) e Moshe Arditi del Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles negli Usa (Dipartimento di pediatria, divisione malattie infettive e immunologia) – che in un articolo pubblicato online su ‘The Lancet Gastroenterology and Hepatology’ nella sezione ‘Correspondence’, lanciano un’ipotesi su cui invitano a indagare: quella di un effetto ‘scintilla’ da parte di superantigeni di Sars-CoV-2. Nel dettaglio, l’idea degli esperti è che le epatiti possano essere una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) L’ombra di-CoV-2 sui casi diacuta grave di origine sconosciuta rilevati neiin queste settimane. Mentre le indagini proseguono per capire le cause e l’entità di questo fenomeno, a richiamare in gioco il virus pandemico sono due scienziati – Petter Brodin dell’Imperial College London nel Regno Unito (Dipartimento di immunologia e infiammazione) e Moshe Arditi del Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles negli Usa (Dipartimento di pediatria, divisione malattie infettive e immunologia) – che in un articolo pubblicato online su ‘The Lancet Gastroenterology and Hepatology’ nella sezione ‘Correspondence’, lanciano un’ipotesi su cui invitano a indagare: quella di un effetto ‘scintilla’ da parte di superantigeni di-CoV-2. Nel dettaglio, l’idea degli esperti è che le epatiti possano essere una ...

