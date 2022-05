"Tu sei russa...", "Beh io...". La frase che imbarazza la Stefanenko, poi la reazione in tv (Di lunedì 16 maggio 2022) Natasha Stefanenko da tantissimi anni vive in Italia, ma ha origini russe, è nata in Russia. E così ieri durante una lunga chiacchierata con Francesca Fialdini nel salotto di Da noi a Ruota libera, si è lasciata andare a un commento su quanto sta succedendo in Ucraina. Dopo aver parlato della carriera e della sua famiglia, la Stefanenko ha dovuto rispondere in modo preciso a una domanda della Fialdini. La conduttrice rivolgendosi a lei ha pronunciato questa fase: "Tu sei russa e...". Subito l'ha interrotta la Stefanenko che ha precisato immediatamente: "Beh io sono anche italiana...". La Fialdini però ha proseguito: "Tu sei una donna russa, cosa significa in questo momento?". La Stefanenko ha risposto così: 2Guarda per me è difficile parlarne, la guerra non va mai fatta, non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Natashada tantissimi anni vive in Italia, ma ha origini russe, è nata in Russia. E così ieri durante una lunga chiacchierata con Francesca Fialdini nel salotto di Da noi a Ruota libera, si è lasciata andare a un commento su quanto sta succedendo in Ucraina. Dopo aver parlato della carriera e della sua famiglia, laha dovuto rispondere in modo preciso a una domanda della Fialdini. La conduttrice rivolgendosi a lei ha pronunciato questa fase: "Tu seie...". Subito l'ha interrotta lache ha precisato immediatamente: "Beh io sono anche italiana...". La Fialdini però ha proseguito: "Tu sei una donna, cosa significa in questo momento?". Laha risposto così: 2Guarda per me è difficile parlarne, la guerra non va mai fatta, non si ...

