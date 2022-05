“Tregua ad Azovstal”. Ma Putin vuole la sua conquista (Di lunedì 16 maggio 2022) Nelle acciaierie Azovstal di Mariupol arriva la prima Tregua. Il ministero della Difesa russo ha comunicato è stata concordato un cessate il fuoco per permettere l’uscita dei feriti intrappolati nel complesso siderurgico sotto assedio. Il corridoi umanitario, secondo quanto riferito da Mosca, è aperto “fino alle strutture sanitarie di Novoazovsk”, a est di Mariupol. Il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 16 maggio 2022) Nelle acciaieriedi Mariupol arriva la prima. Il ministero della Difesa russo ha comunicato è stata concordato un cessate il fuoco per permettere l’uscita dei feriti intrappolati nel complesso siderurgico sotto assedio. Il corridoi umanitario, secondo quanto riferito da Mosca, è aperto “fino alle strutture sanitarie di Novoazovsk”, a est di Mariupol. Il InsideOver.

