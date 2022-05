Serie A: Sampdoria - Fiorentina 4 - 1 (Di lunedì 16 maggio 2022) La Sampdoria festeggia la salvezza e saluta al meglio il suo pubblico a Marassi con un ampio 4 - 1 sulla Fiorentina, scesa in campo per conquistare punti importanti per un posto in Europa ma in realtà ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Lafesteggia la salvezza e saluta al meglio il suo pubblico a Marassi con un ampio 4 - 1 sulla, scesa in campo per conquistare punti importanti per un posto in Europa ma in realtà ...

Advertising

sampdoria : ?? Sampdoria in Serie A! ?? - ILOVEPACALCIO : Serie A: poker Sampdoria contro la Fiorentina. La classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio - SkyTG24 : Serie A, Sampdoria-Fiorentina 4-1. Ora in campo Juventus-Lazio - MassimoMoriggi : Campionato di Serie A, Sampdoria-Fiorentina finisce 4-1 , le pagelle - pasqualinipatri : SERIE A | La Sampdoria cala il poker contro la Fiorentina. Lazio in Europa, ad un punto dall’Europa League… -