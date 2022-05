Secondigliano | ucciso a colpi di pistola | due arresti eccellenti nel clan Amato-Pagano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere per i due presunti killer di Francesco Feldi, avvenuto a Napoli il 19 febbraio 2011. L’omicidio si consumò nell’ambito della cosiddetta faida degli Scissionisti. Omicidio Feldi, duenelA mettere a segno l’operazione i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli su richiesta della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere del Mezzogiorno

Per l'omicidio di Francesco Feldi , il boss 40ennenel 2011 a, sono finiti in manette due affiliati del clan Amato - Pagano. Si tratta di Carmine Amato, 41 anni, e Raffaele Teatro, 32 anni , entrambi già detenuti: per loro l'...... il boss degli scissionisti diil 23 agosto 2012 sul lungomare di Terracina a colpi di pistola. Confermata dunque la sentenza di primo grado della Corte di assise di Latina con ... Omicidio Feldi, arrestati i due killer: sono affiliati al clan Amato-Pagano Per l’omicidio di Francesco Feldi, il boss 40enne ucciso nel 2011 a Secondigliano, sono finiti in manette due affiliati del clan Amato-Pagano. Si tratta di Carmine Amato, 41 anni, e Raffaele Teatro, 3 ...La sentenza ha confermato il pronunciamento di primo grado della Corte di assise di Latina con il carcere a vita per gli imputati ...