Scamacca - Berardi | Sassuolo show Il Bologna si è perso

Advertising

sportface2016 : Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma… - FBiasin : Aggiornamento mercato #Inter. Giocatori che possono piacere per la stagione 22/23: Consigli, Muldur, Chiriches, Fe… - corra_davide : Oggi su @Gazzetta_it: '#Scamacca e Berardi show, Sinisa striglia il Bologna' Così il giornale sportivo sulla vitto… - _francescozumbo : #Sassuolo, #Carnevali dopo mesi di dichiarazioni a tratti irritanti potrà confutare la propria tesi nell’ultima gio… - ariolsz : Scamacca Traore Raspadori Berardi Buon proseguimento di giornata?? -

Reti: nel pt 35'; nel st 31', 35', 47' Orsolini (rig). Note: ammonito Raspadori per gioco scorretto. Spettatori: 19.794. Passa il Sassuolo al Dall'Ara, grazie alla doppietta ...Il derby emiliano Bologna - Sassuolo si chiude sul punteggio di 1 - 3 , frutto della doppietta die delle reti die Orsolini . Con questo risultato i neroverdi toccano quota 50 ...(3-5-2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate (1’ st Barrow), De Silvestri (31’ st Kasius), Aebischer (20’ st Svanberg), Schouten, Soriano (20’ st Sansone), Hickey (31’ st Dijks), Orsolini, Arnautovic.Sport. Rugby Rovigo in finale scudetto. I rossoblù battono davanti a quasi 3000 persone al Battaglini gli emiliani del Valorugby per 24-22 al termine di una partita sofferta. In finale ci sarà ancora ...