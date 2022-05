Roma, incendio improvviso sulla Pontina: code e traffico fermo (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma. Un incendio improvviso sulla Pontina che ha creato code ed ha bloccato momentaneamente il traffico. Il fuoco è divampato precisamente ad altezza Castel Romano, chilometro 23,500 in direzione Latina. Leggi anche: Roma, investito un cinghiale sulla Pontina e traffico in tilt Le segnalazioni dei cittadini e della Locale intervenuta sul posto per la viabilità parlano al momento di sterpaglie che sarebbero andate a fuoco creando forti disagi per il transito. Sono in corso le operazioni per decongestionare le code e mettere la zona in sicurezza. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022). Unche ha creatoed ha bloccato momentaneamente il. Il fuoco è divampato precisamente ad altezza Castelno, chilometro 23,500 in direzione Latina. Leggi anche:, investito un cinghialein tilt Le segnalazioni dei cittadini e della Locale intervenuta sul posto per la viabilità parlano al momento di sterpaglie che sarebbero andate a fuoco creando forti disagi per il transito. Sono in corso le operazioni per decongestionare lee mettere la zona in sicurezza. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, incendio improvviso sulla Pontina: code e traffico fermo - Affaritaliani : Maxi incendio in un deposito di vernici alle porte di Roma - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Roma: Dalle ore 12:45, intervento dei vvff in corso nella zona industriale di #Monterodondo (RM) per l'#incendio di un… - TuttoSuRoma : RT @RaiNews: 'Il rogo ora è sotto controllo', fa sapere il comune, mentre si sta monitorando la qualità dell'aria #incendio #Roma #Arpa #cr… - lefarey : RT @RaiNews: 'Il rogo ora è sotto controllo', fa sapere il comune, mentre si sta monitorando la qualità dell'aria #incendio #Roma #Arpa #cr… -