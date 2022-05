Renato Zero: nuova data per il suo Zerosettanta al Circo Massimo! Ecco le info biglietti (Di lunedì 16 maggio 2022) Renato Zero aggiunge una data al suo Zerosettanta al Circo Massimo dopo i sold out di due delle quattro date già previste: Ecco i dettagli e le info biglietti Cresce sempre più l’attesa per il grande ritorno dal vivo di Renato Zero, a settembre per la prima volta al Circo Massimo – simbolo di Roma per eccellenza – con ZeroSETTANTA. L’imperdibile festa collettiva di Renato Zero per riabbracciare i fan dopo il grande successo di Zero il Folle in Tour e celebrare con loro i 55 anni di una carriera irripetibile, comincia a colorarsi di magia: sono sold out i concerti-evento del 24 e del 30 settembre, segno più che mai tangibile ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 16 maggio 2022)aggiunge unaal suosettanta alMassimo dopo i sold out di due delle quattro date già previste:i dettagli e leCresce sempre più l’attesa per il grande ritorno dal vivo di, a settembre per la prima volta alMassimo – simbolo di Roma per eccellenza – conSETTANTA. L’imperdibile festa collettiva diper riabbracciare i fan dopo il grande successo diil Folle in Tour e celebrare con loro i 55 anni di una carriera irripetibile, comincia a colorarsi di magia: sono sold out i concerti-evento del 24 e del 30 settembre, segno più che mai tangibile ...

Advertising

SocialArtistOF2 : DUE SOLD OUT E UNA NUOVA DATA AL CIRCO MASSIMO PER #ZEROSETTANTA! - Vivaticket : ZEROSETTANTA – NUOVA DATA Dopo i sold out del 24 e 30 Settembre La nostra festa prosegue SABATO 1 OTTOBRE I biglie… - ainenbear : come si fa a paragonare renato zero con purple jungkook - alex140er : @marilovesgr33n tutti qui a citare il duke ma anche da noi renato zero primissimi anni settanta con dei look che maneskin scansateve proprio - GammaStereoRoma : Renato Zero - Piu' su -