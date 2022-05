Ranking ATP (16 maggio 2022): salgono Sinner e Fognini, in discesa Berrettini, Sonego e Musetti (Di lunedì 16 maggio 2022) Con la conclusione del torneo ATP Masters 1000 di Roma, nella notte italiana di oggi, lunedì 16 maggio 2022, è stato rilasciato il Ranking mondiale aggiornato: sale al numero 4 Stefanos Tsitsipas, che scavalca Rafael Nadal, mentre in casa Italia perde due posizioni ed è decimo Matteo Berrettini. Guadagna due piazze Casper Ruud, ora ottavo. Top 10 ATP (Ranking al 16.05.2022) 1 Novak Djokovic (Serbia) 8660 2 Daniil Medvedev (Russia) 7980 3 Alexander Zverev (Germania) 7200 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6170 5 Rafael Nadal (Spagna) 5525 6 Carlos Alcaraz (Spagna) 4770 7 Andrey Rublev (Russia) 3945 8 Casper Ruud (Norvegia) 3940 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 385010 Matteo Berrettini (Italia) 3805 Restano cinque gli italiani nei primi 100: oltre a quanto già detto per ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Con la conclusione del torneo ATP Masters 1000 di Roma, nella notte italiana di oggi, lunedì 16, è stato rilasciato ilmondiale aggiornato: sale al numero 4 Stefanos Tsitsipas, che scavalca Rafael Nadal, mentre in casa Italia perde due posizioni ed è decimo Matteo. Guadagna due piazze Casper Ruud, ora ottavo. Top 10 ATP (al 16.05.) 1 Novak Djokovic (Serbia) 8660 2 Daniil Medvedev (Russia) 7980 3 Alexander Zverev (Germania) 7200 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6170 5 Rafael Nadal (Spagna) 5525 6 Carlos Alcaraz (Spagna) 4770 7 Andrey Rublev (Russia) 3945 8 Casper Ruud (Norvegia) 3940 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 385010 Matteo(Italia) 3805 Restano cinque gli italiani nei primi 100: oltre a quanto già detto per ...

Advertising

FlashscoreIT : #InternazionaliBNL ?? #Djokovic vince gli Internazionali di #Roma e si conferma al 1° posto del ranking STATISTIC… - marco_cinelli : @senzasinistra @MedInfinityIT Io comunque guardo solo ranking ufficiale atp - infoitsport : Ranking Atp, Sinner si riavvicina alla top-10. Berrettini perde due posizioni - infoitsport : Tennis, Matteo Berrettini dà forfait per il Roland Garros. Complicazioni per il ranking ATP - zazoomblog : Tennis Matteo Berrettini dà forfait per il Roland Garros. Complicazioni per il ranking ATP - #Tennis #Matteo… -