Advertising

U_fra : RT @fattoquotidiano: Pistoia, 40enne colpisce all’addome la fidanzata con un coltello da cucina: la ragazza ricoverata in gravi condizioni… - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Pistoia, 40enne colpisce all’addome la fidanzata con un coltello da cucina: la ragazza ricoverata in gravi condizioni… - fattoquotidiano : Pistoia, 40enne colpisce all’addome la fidanzata con un coltello da cucina: la ragazza ricoverata in gravi condizio… -

Ipotesi overdose Una domenica di sangue a Cutignano, in provincia di. L'aggressore, undi Firenze, è piantonato in ospedale, con l'accusa di tentato omicidio. Lo riporta La Nazione. L'...È successo domenica a Cutigliano, in provincia di. Ora lei è grave in ospedale, l'... Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto ilè entrato in casa della ...Ha scoperto la compagna in casa con l'amante e l'ha ferita con un coltello da cucina. La vittima è ora ricoverata in condizioni disperate, il suo aggressore è piantonato in ospedale mentre l'amante se ...Un 40enne, in preda ad uno stato confusionale e rabbioso, avrebbe estratto dalla cucina un'arma da taglio e un piccolo attrezzo da giardinaggio e avrebbe aggredito violentemente i due, lei all'addome ...