Nei prossimi giorni farà caldo come a luglio

(Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - L'anticiclone africano Hannibal si sta espandendo sempre più sul nostro Paese, supportato da masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche pienamente estive. Di fatto questa particolare configurazione meteo è tipica del mese di(specie negli ultimi 15/20 anni), con una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare le prolungate ondate di calore. Neidunque è atteso l'apice delafricano di Hannibal, con picchi superiori ai 30 gradi in molte localitaà. Secondo iLMeteo.it si tratterà di una fase climatica anomala: in questo periodo dell'anno le temperature massime medie oscillano in genere sui 20/24 gradi nelle principali città italiane; verso la fine settimana è atteso l'apice di questa ondata di calore africano, con punte massime addirittura fin verso i 34/35 gradi (e ...

Advertising

GiovaQuez : Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha annunciato a Putin che Helsinki 'deciderà di chiedere l'adesione… - AngeloCiocca : La Commissione europea sta valutando di emettere nuovo debito comune per sostenere il finanziamento della ricostruz… - EnricoLetta : Un passato che non passa. Inaccettabile e vergognoso. Ancora più convintamente nei prossimi giorni sarò a #Rieti al… - GinevraMorini : @agodan @borghi_claudio È altamente improbabile che alle prossime Politiche vengano rieletti gli attuali parlamenta… - AndraMoiEnepemu : RT @ScaltritiLab: 30 anni fa c’erano solo chemio, radio e terapie ormonali. Oggi ci sono anticorpi monoclonali e armati di chemio, inibitor… -

iLMeteo.it

giorni dunque è atteso l'apice del caldo africano di Hannibal , con picchi superiori ai 30 gradi in molte localitaà. Secondo iLMeteo.it si tratterà di una fase climatica anomala: in ...L'accordo infatti prevede un'opzione di riacquisto da parte del Gruppo Renault della propria partecipazione in Avtovaz, esercitabile in determinati momenti6 anni . A marzo Renault aveva ... Meteo Casal Borsetti 16/05/2022: sereno oggi e nei prossimi giorni L'anticiclone africano Hannibal si sta espandendo sempre più sul nostro Paese, supportato da masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche pienamente estive. Di fatto questa particolare configurazi ...Nasce “Green Jim”, la prima palestra dell’esercizio fisico condiviso via App: pensata come il car-sharing. «Da settembre apriremo le prime dieci strutture a Roma», dice Claudio D’Alessio, startupper n ...