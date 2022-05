MotoGP | Suzuki lascia | quale futuro aspetta Alex Rins? - News

Advertising

MotociclismoIT : Addio alla MotoGP con uno sguardo al futuro: parliamo di Suzuki! ?????? - Gazzetta_it : Suzuki: addio MotoGP, ma non al mercato delle due ruote - QuotidianoMotor : Suzuki addio alla MotoGP: ora è ufficiale, se ne va davvero. - motoblog : Suzuki addio alla MotoGP: ora è ufficiale, se ne va davvero. - Caterinadiiorgi : Suzuki addio alla MotoGP: ora è ufficiale, se ne va davvero. -

Una situazione decisamente intricata. L'uscita di scena delladallaha messo in una condizione non semplice tecnici e piloti in vista del 2023. Tutti, infatti, dovranno trovarsi una nuova sistemazione e per i due spagnoli Alex Rins e Joan Mir è il ...Altre opzioni per lo spagnolo potrebbero essere l'eventuale team che andrà a prende il posto di( Leopard ha smentito di voler entrare inl'anno prossimo) o addirittura KTM ufficiale, ...(Adnkronos) - Tramite la controllata Maruti Suzuki India e la sussidiaria Suzuki Motorcycle India, Suzuki Motor Corporation ha concordato con lo Stato indiano di Haryana l'acquisto di un terreno a ...Solo qualche giorno fa, l’ex campione del mondo Joan Mir ha parlato così dell’addio della Suzuki dalla MotoGP: “Sono stati giorni difficili, la cosa peggiore è stato il fatto che è stato inaspettato.