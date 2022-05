(Di lunedì 16 maggio 2022) È stato il braccio destro di Donald Trump al Dipartimento di Stato dal 2018 al 2021. In questa veste, è stato protagonista della politica estera di quella presidenza: ha stabilizzato ilcon gli accordi di Abramo, ha tenuto una linea di fermezza con la Cina su libertà religiosa e pandemia, ha messo l’Iran con le spalle al muro. Consapevole del riemergere della politica di potenza,non si è mai lasciato andare a ingenuità astratte, coniugando l’implacabilità in un’arena internazionale sempre più hobbesiana a una significativa fede cristiana personale. Tutto questo, nella fedeltà al principio reaganiano secondo cui, se vuoi mantenere la pace, devi mostrarti forte, perché se appari debole e irresoluto i tuoi avversari ne approfitteranno e te la faranno pagare. Oggi, mentre si rincorrono ...

MaurizioGabell1 : Mike Pompeo: «Russia e Medio Oriente: due flop di Biden» - mat_pmp : RT @fdragoni: Oggi ?@stegraziosi? su ?@LaVeritaWeb? intervista Mike Pompeo imperdibile - Ale16632230 : RT @fdragoni: Oggi ?@stegraziosi? su ?@LaVeritaWeb? intervista Mike Pompeo imperdibile - _dirigibile : RT @fdragoni: Oggi ?@stegraziosi? su ?@LaVeritaWeb? intervista Mike Pompeo imperdibile - Mary35999509 : Mike Pompeo: «Russia e Medio Oriente: due flop di Biden» -

Panorama

Certo, Anthony Blinken adesso, anche al fine di ammorbidirlo, non ha chiuso alla vendita di qualche F16 Viper, mostrando però meno lungimiranza rispetto alle sortite sul Bosforo die ...Il segretario di Stato di Donald Trump : "Putin ha attaccato perché il nuovo presidente ha fatto perdere agli Usa la capacità di deterrenza. Zero strategia pure con Iran e Hamas. Il mondo ha bisogno ... Mike Pompeo: «Russia e Medio Oriente: due flop di Biden» Fa discutere, soprattutto per le imponenti e straordinarie misure di sicurezza che bisognerà adottare e predisporre, l’organizzazione e lo svolgimento del vertice sull’Ucraina previsto a Lugano il 4 e ...Non si sa ancora se il presidente ucraino ci sarà, ma ad ogni modo la memoria corre a due anni fa, quando ad Agno atterrò il segretario di Stato americano Mike Pompeo che paralizzò il cantone. Mike ...