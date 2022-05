Lutto nella televisione, addio all’attore delle fiction più amate. L’omaggio dei colleghi (Di lunedì 16 maggio 2022) Era diventato un simbolo cinematografico in particolare grazie al lungometraggio fantascientifico Tremors, uscito sul grande schermo nel lontano 1990. Il prossimo dicembre avrebbe compiuto l’ambito traguardo di ottant’anni di età ma, purtroppo, si è spento prima di raggiungerlo. L’attore Fred Ward è venuto a mancare. Con la pellicola sopracitata, che gli fece condividere il set con Kevin Bacon e tanti altri memorabili colleghi, aveva raggiunto l’apice del suo rinomato successo nel settore della cinepresa. Ma Fred Ward nel corso dei decenni ha costellato il suo percorso artistico di tanti altri traguardi, sia nel piccolo schermo che al cinema. Fred Ward, morto l’attore di E.R, Gray’s Anatomy e altre serie famose “È triste sapere di Fred Ward. Non avrei potuto chiedere un compagno migliore per combattere i vermi del sottosuolo”, ha cominciato tramite tweet ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 16 maggio 2022) Era diventato un simbolo cinematografico in particolare grazie al lungometraggio fantascientifico Tremors, uscito sul grande schermo nel lontano 1990. Il prossimo dicembre avrebbe compiuto l’ambito traguardo di ottant’anni di età ma, purtroppo, si è spento prima di raggiungerlo. L’attore Fred Ward è venuto a mancare. Con la pellicola sopracitata, che gli fece condividere il set con Kevin Bacon e tanti altri memorabili, aveva raggiunto l’apice del suo rinomato successo nel settore della cinepresa. Ma Fred Ward nel corso dei decenni ha costellato il suo percorso artistico di tanti altri traguardi, sia nel piccolo schermo che al cinema. Fred Ward, morto l’attore di E.R, Gray’s Anatomy e altre serie famose “È triste sapere di Fred Ward. Non avrei potuto chiedere un compagno migliore per combattere i vermi del sottosuolo”, ha cominciato tramite tweet ...

