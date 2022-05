Lorella Cuccarini capovolge tutto | La vita ricomincia a 56 anni

Advertising

annatomasi1 : RT @giuliaprivato: Ci sono prof che ogni anno aumentano le partecipazioni ad #amici2021 #amici22 @AmiciUfficiale . Poi c è @LCuccarini Lore… - annatomasi1 : RT @pascalpanico: Lorella Cuccarini, hai vinto tu @AmiciUfficiale #Amici21 - mariahshoney_ : Io ed Elisa @blanchaett quando andremo ad Amici e ci faremo otto mesi con Lorella Cuccarini come coach di canto - zazoomblog : “Ti faccio un monumento”: notizia post puntata da brividi per Lorella Cuccarini riceve un riconoscimento straordina… - mile__mauro : RT @Cuzvharry: Chi l’avrebbe detto che malinconico alle 3 di notte fosse apparso nella storia di Todaro con la giacca sbottonata e ballando… -

e Raimondo Todaro invece, guidavano tre cantanti e tre ballerini ovvero Aisha, Alex, Sissi, Christian, Nunzio e Serena. Infine Alessandra Celentano e Zudy Zerbi avevano ben sette ...Somebody To Love cantata da Alex arriva e l'allievo diavvolge e travolge con la sua voce delicata ma potente. Luigi con Come together fa alzare dai divani: si balla e si canta. È ...Nella serata finale, cinque concorrenti si sono sfidati, con l'ultimo scontro tra Luigi e Michele ad accendere il talent di punta dei canali Mediaset.Ermal Meta sta seguendo la finale di Amici 2022 e non nasconde la sua preferenza per il cantante Alex, tanto che gli ha lanciato, via Twitter, la proposta di aprire i suoi concerti. Ermal Meta si ...