Live Serie A, Juventus-Lazio 2-0: Vlahovic e Morata in gol, Chiellini esce e va a salutare i tifosi (Di lunedì 16 maggio 2022) Duplice fischio allo Stadium: 2-0 per i bianconeriLazio che parte forte e sfiora il gol dopo pochi minuti con Cataldi che trova la traversa da fuori area. Scampato il pericolo si scatena Alvaro... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 16 maggio 2022) Duplice fischio allo Stadium: 2-0 per i bianconeriche parte forte e sfiora il gol dopo pochi minuti con Cataldi che trova la traversa da fuori area. Scampato il pericolo si scatena Alvaro...

Advertising

Footbal80571477 : GO Live???? Italian Serie A Juventus vs Lazio Live. ?????????? ???????????????? - Footbal80571477 : GO Live???? Italian Serie A Juventus vs Lazio Live. ?????????? ???????????????? - Footbal80571477 : GO Live???? Italian Serie A Juventus vs Lazio Live. ?????????? ???????????????? - Footbal80571477 : GO Live???? Italian Serie A Juventus vs Lazio Live. ?????????? ???????????????? - Footbal80571477 : GOLive???? Italian Serie A Juventus vs Lazio Live. ?????????? ???????????????? -