Ligue 1 2021/2022, Mbappè eletto miglior giocatore della stagione (Di lunedì 16 maggio 2022) Kylian Mbappè è il miglior calciatore della Ligue 1 per il terzo anno consecutivo dopo 2019 e 2021. Il fuoriclasse francese del Psg raggiunge così lo svedese Zlatan Ibrahimovic, unico giocatore prima di lui ad aver vinto il Trofeo Unfp tre volte (2013, 2014, 2016). Ad una giornata dalla fine del campionato francese, Mbappé guida la classifica dei marcatori (25 gol) e degli assist (17). Gli altri candidati per il titolo di miglior giocatore erano Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Dimitri Payet (OM), Martin Terrier (Rennes) e Lucas Paqueta (OL). Tra i tecnici si è imposto Bruno Genesio, mister del Rennes. Messi è fuori dalla top 11 del torneo.

