L’ex sindaco sceriffo Gentilini: «Gli Alpini non fanno certe cose, è stata una congiura» (Di lunedì 16 maggio 2022) “Gli Alpini non fanno certe cose. È tutta una montatura”. Giancarlo Gentilini, 93 anni, ex sindaco di Treviso, non ci sta. E respinge la narrazione di questa settimana sulle presunte molestie sessuali delle Penne nere all’Adunata nazionale che si è svolta a Rimini. Intervistato da Serenella Bettin su Libero non si tira indietro. Giacca verdone a quadri e cravatta verde Lega, indossa la spilla degli Alpini. Alle pareti la fascia tricolore di quando era primo cittadino di Treviso. L’ex sindaco Gentilini: è una congiura contro gli Alpini Leghista della prima ora, è finito sulle cronache internazionali per la sua lotta agli immigrati clandestini, al Gay Pride, ai chewing-gum per terra. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) “Glinon. È tutta una montatura”. Giancarlo, 93 anni, exdi Treviso, non ci sta. E respinge la narrazione di questa settimana sulle presunte molestie sessuali delle Penne nere all’Adunata nazionale che si è svolta a Rimini. Intervistato da Serenella Bettin su Libero non si tira indietro. Giacca verdone a quadri e cravatta verde Lega, indossa la spilla degli. Alle pareti la fascia tricolore di quando era primo cittadino di Treviso.: è unacontro gliLeghista della prima ora, è finito sulle cronache internazionali per la sua lotta agli immigrati clandestini, al Gay Pride, ai chewing-gum per terra. ...

SecolodItalia1 : L’ex sindaco sceriffo Gentilini: «Gli Alpini non fanno certe cose, è stata una congiura» - PapaItaliano4 : RT @micheleboldrin: Leggo su La Falsita' che l'impaurito ex teorico del potere operaio - che fu anche (e malamente) sindaco di Venezia - ha… - LucaSalvarani11 : RT @micheleboldrin: Leggo su La Falsita' che l'impaurito ex teorico del potere operaio - che fu anche (e malamente) sindaco di Venezia - ha… - DFianoli : RT @micheleboldrin: Leggo su La Falsita' che l'impaurito ex teorico del potere operaio - che fu anche (e malamente) sindaco di Venezia - ha… - liberalunicorno : RT @micheleboldrin: Leggo su La Falsita' che l'impaurito ex teorico del potere operaio - che fu anche (e malamente) sindaco di Venezia - ha… -