La guerra in Ucraina frena la crescita dell'Ue (Di lunedì 16 maggio 2022) L'Unione europea continuerà a crescere nel 2022 e nel 2023, ma a un tasso molto più basso di quanto previsto in precedenza: +2,7% e +2,3% dicono le stime sul prodotto interno lordo complessivo dell'Unione, pubblicate oggi dalla Commissione europea nelle sue Previsioni economiche di primavera. Fra le cause principali di questo ritocco al ribasso c'è la guerra in Ucraina, con le interruzioni nelle catene di approvvigionamento di importanti materie prime e l'aumento dei costi dell'energia. Ma anche le perturbazioni nel commercio globale causate dalle misure anti-Covid-19 ancora applicate in alcune zone della Cina. Il tasso di disoccupazione calerà praticamente dappertutto nell'Ue, ma è l'unica notizia davvero positiva: le economie di sette Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno ancora raggiunto i livelli precedenti alla pandemia e uno, la Spagna, non ...

