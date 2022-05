La Finlandia nella Nato e la sorprendente reazione di Putin quando è stato informato... (Di lunedì 16 maggio 2022) Nessuna reazione scomposta da parte di Putin alla notizia del prossimo ingresso nella Nato della Finlandia. Il numero 1 del Cremlino è stato "calmo e freddo" ha raccontato il presidente della ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) Nessunascomposta da parte dialla notizia del prossimo ingressodella. Il numero 1 del Cremlino è"calmo e freddo" ha raccontato il presidente della ...

Advertising

martaottaviani : Dopo #Erdogan, anche #Salvini boccia adesione #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Motivo in più per prendercele doman… - Agenzia_Ansa : La Finlandia chiede di entrare ufficialmente nella Nato. La Svezia lo farà martedì. 'La minaccia nucleare di Mosca… - repubblica : Salvini alla convention della Lega: 'No all'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia' - Cuoredifango : RT @insideoverita: Citando un funzionario della #Nato, è probabile che la #Russia venga dichiarata minaccia nella dichiarazione finale dell… - nnmmar : RT @ilruttosovrano: Dopo il no di Salvini al loro ingresso nella Nato, in Svezia e Finlandia si stanno chiedendo chi cazzo è Salvini. -