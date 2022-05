(Di lunedì 16 maggio 2022), questo lo pseudonimo di una delle protagoniste “silenziose” della guerra trae Russia. Un nome dato a unadal coraggio smisurato, arruolatasi otto anni fa per difendere il suo Paese e per assicurare alunmigliore di quello che può avere ora. Vi raccomandiamo... Vavassori, il soldato volontario in, vuole tornare a casa: "Sono stufo" Il suo nome di battaglia,, non lo ha scelto da sola. Sono stati i suoi commilitoni ad attribuirglielo, ispirandosi al film Soldatoe alla sua protagonista dal carattere così forte, determinato e intrepido. Laè una delle poche donne nella Guardia ...

Advertising

Gian_Cele : SCOOP BY #ANSA intervistata la soldatessa Jane che viaggia nel tempo e che combatte da 8 anni i terminator di Skyne… - geg93626969 : All'ansa sono così coglioni e servi del sistema che non si accorgono che la soldatessa jane e' una nazi che faceva… -

DireDonna

Per la, ex pattinatrice di velocità, Caroline Edh la missione però è completamente ... Il potere del cane - Diretto dalla gigantescaCampion ( Lezioni di piano ), il film segue le ......tesi dicome Mamoru Oshii faceva con quelli artificiali di Motoko Kusanagi in Ghost in the Shell . La pelle è solo una corazza che fa anche da prigione a ciò che si è veramente. La... Jane, soldatessa e comandante ucraina: "Voglio un futuro diverso per mio figlio" Il suo nome di battaglia, Jane, non lo ha scelto da sola. Sono stati i suoi commilitoni ad attribuirglielo, ispirandosi al film Soldato Jane e alla sua protagonista dal carattere così forte, ...Nome di battaglia 'Jane'. Non lo ha scelto lei, glielo hanno attribuito colleghi e commilitoni pensando forse al film 'Soldato Jane' con Demi Moore. (ANSA) ...