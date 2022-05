ISA 2022, dalle attività danneggiate dal Covid alle nuove partite IVA: dal MEF le cause d'esclusione (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel dettaglio, è l'articolo 8 del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a disporre che per il periodo d'imposta n corso al 31 dicembre 2021 gli ISA non si applicheranno nei confronti di: partite ... Leggi su informazionefiscale (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel dettaglio, è l'articolo 8 del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a disporre che per il periodo d'imposta n corso al 31 dicembre 2021 gli ISA non si applicheranno nei confronti di:...

Advertising

InfoFiscale : ISA 2022, dalle attività danneggiate dal Covid alle nuove partite IVA: dal MEF le cause d'esclusione - bluerating_com : Consulenti, ecco le istruzioni per la compilazione del modello ISA 2022 - fisco24_info : Isa 2022: chi sono i nuovi soggetti esclusi: Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sint… - zazoomblog : Isa e Chia Cafè l’angolo delle chiacchiere in libertà (16-05-22) - #l’angolo #delle #chiacchiere #libertà - LoSchimme : ISA 2022: tutte le novità #StudioSchimmenti -