Inter | GdS | “Lautaro nel tempio dei bomber | l’argentino lancia un messaggio al Milan”

(Di lunedì 16 maggio 2022)– La Gazzetta dello Sport, per descrivereMartinez, utilizza una metafora: “come una boa di sopravvivenza in alto mare”. Questa è la metafora utilizzata, dalla Rosea, per commentare la doppietta delargentino contro il Cagliari. “si è ribellato al destino che pare sorridere al Diavolondogli indirettamente un. Cari cugini volete lo Scudetto? – questo quanto evidenziato dalla Rosea. Ad essere messa in evidenza è soprattutto la stagione diMartinez. I numeri registrati quest’anno, non sono mai stati cosi alti in carriera.è il sesto attaccante nerazzurro a segnare almeno 20 gol a meno di 25 anni al pari di calciatori ...

Advertising

YBah96 : RT @capuanogio: Agresti sulla #gds: il #Milan continua ad andare oltre i propri limiti. però la corsa scudetto è ancora aperta. Storia e #S… - GiuliaLoglisci_ : ????Il #Milan vuole fare uno sgarbo all’#Inter: il nuovo obiettivo è Ivan #Perisic.Il giocatore piace molto a #Pioli… - AmalaTV_ : Gds - Il vice Brozovic sarà profilo giovane, al quale far fare almeno 10-12 presenze. Il giocatore sul quale tutti… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Agresti sulla #gds: il #Milan continua ad andare oltre i propri limiti. però la corsa scudetto è ancora aperta. Storia e #S… - MatteoMazzocca : RT @capuanogio: Agresti sulla #gds: il #Milan continua ad andare oltre i propri limiti. però la corsa scudetto è ancora aperta. Storia e #S… -

Giornale di Sicilia

A quella positiva stagione in rosanero seguì la chiamata dell'la stagione seguente. Poi una lenta involuzione. Ma, soprattutto, un match particolare per il bomber rosanero Matteo Brunori che ...In particolare prima Bolognaci sarebbe stato un contatto praticamente decisivo, in cui l'attaccante e la società si sarebbero giurate amore. L'argentino potrebbe non essere l'unico rinforzo ... L'Inter gela le speranze del Milan: 3-1 al Cagliari L’Inter vince 3-1 sul campo del Cagliari e resta in corsa per lo scudetto. Si deciderà tutto all’ultima giornata ...E' un'Inter da 7, secondo la Gazzetta dello Sport, quella che a Cagliari non ha voluto arrendersi all'idea di cedere la corona di campione d'Italia al Milan. Stessa valutazione per il suo allenatore, ...