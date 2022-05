In fiamme l’auto del capogruppo PD Iacovacci, accertamenti in corso (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – In fiamme la vettura del consigliere comunale del Partito Democratico Ettore Iacovacci. L’ episodio e’ avvenuto la scorsa notte nella zona di Contrada Archi, dove risiede il sindacalista alla guida del gruppo consiliare democrat a Palazzo di Città’. Sul posto, insieme al personale dei caschi rossi sono intervenuti anche i militari della Compagnia di Avellino, che hanno provveduto a verificare l’eventuale traccia di liquido infiammabile o di chiari segni di dolo. Ma le fiamme, partite dal vano motore della vettura dovrebbero essere riconducibili ad un corto circuito, un evento accidentale. Ovviamente, considerato che già in passato lo stesso Iacovacci era stato vittima di un danneggiamento e che si tratta di un consigliere comunale, gli accertamenti sono in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Inla vettura del consigliere comunale del Partito Democratico Ettore. L’ episodio e’ avvenuto la scorsa notte nella zona di Contrada Archi, dove risiede il sindacalista alla guida del gruppo consiliare democrat a Palazzo di Città’. Sul posto, insieme al personale dei caschi rossi sono intervenuti anche i militari della Compagnia di Avellino, che hanno provveduto a verificare l’eventuale traccia di liquido infiammabile o di chiari segni di dolo. Ma le, partite dal vano motore della vettura dovrebbero essere riconducibili ad un corto circuito, un evento accidentale. Ovviamente, considerato che già in passato lo stessoera stato vittima di un danneggiamento e che si tratta di un consigliere comunale, glisono in ...

