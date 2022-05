Guerra in Ucraina, i russi sequestrano un monastero di Mariupol: ora è la sede locale della Repubblica popolare di Donetsk (Di lunedì 16 maggio 2022) Il monastero dell’Ordine di San Paolo primo eremita a Mariupol dove vivevano e prestavano servizio i padri paolini, è stato sequestrato dai russi ed è diventato la sede della dell’amministrazione locale della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk, istituita a fine marzo. Solo ora si è saputo che la sua sede è ospitata nel monastero cattolico. A dare la notizia padre Pavlo Tomaszewski, il parroco paolino della parrocchia di Nostra Signora di Czestochowa di Mariupol, con un post su Facebook, ripreso dall’agenzia Sir. “Cristo è risorto!”, scrive il religioso. “Ho ricevuto una triste notizia oggi. Nel nostro monastero, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Ildell’Ordine di San Paolo primo eremita adove vivevano e prestavano servizio i padri paolini, è stato sequestrato daied è diventato ladell’amministrazionecosiddettadi, istituita a fine marzo. Solo ora si è saputo che la suaè ospitata nelcattolico. A dare la notizia padre Pavlo Tomaszewski, il parroco paolinoparrocchia di Nostra Signora di Czestochowa di, con un post su Facebook, ripreso dall’agenzia Sir. “Cristo è risorto!”, scrive il religioso. “Ho ricevuto una triste notizia oggi. Nel nostro, a ...

