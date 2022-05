(Di lunedì 16 maggio 2022) Poco dopo le 10.00 un passante hartato il 112 NUE, segnalando un uomo con un cappellino rosso in testa che con una spranga in mano - poi risultato essere un palo della segnaletica- aveva appena spaccato il finestrino di un’in sosta. Raid copn 5nel mirino L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: danneggia 5 auto alle Cascine con un cartello stradale. Arrestato - AGR_web : Firenze - Clochard ubriaco danneggia il muro del porticato di Palazzo Pitti Un clochard di nazionalità uruguaiana c… - laltra_opinione : #Firenze, Clochard danneggia un arco del porticato di Palazzo Pitti: si è scagliato contro un muro esterno di Palaz… - zazoomblog : Firenze: clochard danneggia muro Palazzo Pitti - #Firenze: #clochard #danneggia - FirenzePost : Firenze: clochard danneggia muro Palazzo Pitti -

Firenze Post

L'immediato arrivo dei carabinieri della stazione diPalazzo Pitti ha consentito di evitare che l'uomo facesse altri atti di vandalismo. Comunque sul posto è stata fatta arrivare un'ambulanza ...Quando l'uomo ha visto arrivare altre persone ha dato in escandescenza, ma i militari della Stazione diPalazzo Pitti sono intervenuti per cercare di placare il clochard e riportarlo alla ... Firenze: danneggia 5 auto alle Cascine con un cartello stradale. Arrestato Poco dopo le 10.00 un passante ha allertato il 112 NUE, segnalando un uomo con un cappellino rosso in testa che con una spranga in mano - poi risultato essere un palo della segnaletica stradale - avev ...I valdarnesi regalano due gol al Tau per avere ancora chance di promozione. La rabbia del Livorno: "Siamo stati danneggiati, mai visto niente del genere" ...