(Di lunedì 16 maggio 2022) Rainbow walk In occasione della Giornata Internazionale di lotta ad omo - bi - lesbo - transfobia, che si celebra ogni 17 Maggio , il comitatoArezzo "Chimera Arcobaleno" e il comitato ...

LA NAZIONE

"Sarà unaurbana di circa 5 km, con ritrovo e partenza alle ore 19.00 dal parcheggio Pietri, il percorso toccherà le sedi di 4 Quartieri della città e alcuni punti che furono simbolo del ...Il progetto partirà il prossimo 16 maggio alle 7.45 quando i bambini saranno accolti, nella Piazzetta Virgilio, dalle autorità del territorio e cominceranno la loro. Tutti pronti dunque, in ... Domani camminata urbana organizzata da Arcigay Arezzo, 16 maggio 2022 - In occasione della Giornata Internazionale di lotta ad omo-bi-lesbo-transfobia, che si celebra ogni 17 Maggio, il comitato Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno" e il comitato te ...Lunedì 16 maggio, alle ore 7.45 in piazza Virgilio, sarà avviato il progetto Pedibus, nato dalla collaborazione tra il Comitato Quartiere Commenda e l’Istit ...