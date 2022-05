Diversi pullman pieni di soldati ucraini hanno lasciato Azovstal (Di lunedì 16 maggio 2022) Ore 21.50 - centinaia di soldati hanno lasciato Azovstal Una decina di pullman con a bordo alcuni militari ucraini che si trovavano asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol hanno lasciato l'impianto: è quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters, citando testimonianze locali. Dalle testimonianze non è stato possibile accertare quanti militari sono stati effettivamente sgomberati sui circa 600 presenti nell'acciaieria né se a bordo vi fossero i quaranta soldati feriti la cui evacuazione era oggetto di un difficile negoziato ormai da alcuni giorni. Leggi su panorama (Di lunedì 16 maggio 2022) Ore 21.50 - centinaia diUna decina dicon a bordo alcuni militariche si trovavano asserragliati nell'acciaieriadi Mariupoll'impianto: è quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters, citando testimonianze locali. Dalle testimonianze non è stato possibile accertare quanti militari sono stati effettivamente sgomberati sui circa 600 presenti nell'acciaieria né se a bordo vi fossero i quarantaferiti la cui evacuazione era oggetto di un difficile negoziato ormai da alcuni giorni.

