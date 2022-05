"Cosa aspetta a telefonare a Putin?". Biden, i vantaggi dalla guerra e la "vergogna imperitura" (Di lunedì 16 maggio 2022) È indubbio che gli aiuti forniti dagli alleati all'Ucraina e le pesanti sanzioni alla Russia, che pure sono costati e costano sacrifici ai paesi Europei, stanno ottenendo il loro effetto. La guerra lampo prevista da Putin non è riuscita, le truppe russe hanno perso numerose battaglie e soprattutto decine di migliaia di soldati e di mezzi. Kiev, il principale obiettivo di Putin, è ancora Ucraina, e pure a Mariupol, benché distrutta dai continui cannoneggiamenti, un manipolo di eroici uomini resistono nelle acciaierie Azovstal. OBIETTIVI RIVISTI - I russi hanno dovuto spostare la loro azione sul Donbass, che non era un obiettivo strategico, e al Sud, dove però il porto di Odessa, punto nevralgico per la navigazione e i commerci, resiste sotto il controllo degli ucraini. Ma tutto ciò non ha portato con sé alcun passo in avanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) È indubbio che gli aiuti forniti dagli alleati all'Ucraina e le pesanti sanzioni alla Russia, che pure sono costati e costano sacrifici ai paesi Europei, stanno ottenendo il loro effetto. Lalampo prevista danon è riuscita, le truppe russe hanno perso numerose battaglie e soprattutto decine di migliaia di soldati e di mezzi. Kiev, il principale obiettivo di, è ancora Ucraina, e pure a Mariupol, benché distrutta dai continui cannoneggiamenti, un manipolo di eroici uomini resistono nelle acciaierie Azovstal. OBIETTIVI RIVISTI - I russi hanno dovuto spostare la loro azione sul Donbass, che non era un obiettivo strategico, e al Sud, dove però il porto di Odessa, punto nevralgico per la navigazione e i commerci, resiste sotto il controllo degli ucraini. Ma tutto ciò non ha portato con sé alcun passo in avanti ...

