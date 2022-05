Cambi: euro poco mosso a 1,04 dollari in avvio di settimana (Di lunedì 16 maggio 2022) L'euro resta vicino a sfiorare la parità sul dollaro in avvio di settimana. La moneta unica è sCambiata a 1,0404 dollari, con una variazione minima di - 0,07% rispetto a venerdì. Il Cambio con lo yen ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) L'resta vicino a sfiorare la parità sul dollaro indi. La moneta unica è sata a 1,0404, con una variazione minima di - 0,07% rispetto a venerdì. Ilo con lo yen ...

Advertising

fisco24_info : Cambi: euro poco mosso a 1,04 dollari in avvio di settimana: Moneta unica resta vicina alla parità - Dionigi64 : RT @miriconosci: 'Dopo laurea magistrale e 4 anni di esperienza, ho sempre preso sempre 7 euro l'ora. C'è un problema di classismo nei beni… - ansa_economia : Cambi: euro in leggero rialzo, sopra 1,040 sul dollaro. Moneta unica vale 133,7 yen #ANSA - cossmminn : non posso averti come moglie finiresti per uccidermi o mandarmi in prigione non darmi ragione quando dico che ti pe… - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8517 sterline alle 15.41 | -