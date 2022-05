Atalanta, Pagliuca: «Fusione è una fantasia dei giornali. Vogliamo restare qui a lungo» (Di lunedì 16 maggio 2022) Steven Pagliuca, proprietario dell’Atalanta, ha parlato all’Eco di Bergamo della situazione dei bond e di alcuni voci uscite sui giornali Steven Pagliuca, proprietario dell’Atalanta, ha parlato all’Eco di Bergamo della situazione dei bond e di alcuni voci uscite sui giornali. Le sue dichiarazioni: «Bond da 152 milioni? Ci tengo a precisare che questo finanziamento grava su noi stessi e non sull’Atalanta. La Fusione della società con altre per dirottare debiti sui bilanci del club è pura fantasia. Di solito non rispondo alle cose che escono sui giornali, ma volevo fare chiarezza. Noi siamo qui per restare a lungo come partner e aiutare l’Atalanta a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Steven, proprietario dell’, ha parlato all’Eco di Bergamo della situazione dei bond e di alcuni voci uscite suiSteven, proprietario dell’, ha parlato all’Eco di Bergamo della situazione dei bond e di alcuni voci uscite sui. Le sue dichiarazioni: «Bond da 152 milioni? Ci tengo a precisare che questo finanziamento grava su noi stessi e non sull’. Ladella società con altre per dirottare debiti sui bilanci del club è pura. Di solito non rispondo alle cose che escono sui, ma volevo fare chiarezza. Noi siamo qui percome partner e aiutare l’a ...

