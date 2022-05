Addio a Matteo Guarnaccia | l’artista “contro” che ci ha insegnato a diventare grandi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto ciò che merita la definizione di alternativo è passato da. Se ne è andato troppo presto lasciandoci soli senza i suoi disegni, i libri, le enciclopedie psichedeliche e i tantissimi progetti di cui ti parlava e nel giro di qualche mese ecco uscire un nuovo lavoro editoriale ricco, ricchissimo, curato in ogni particolare, bello e fuori sincrono. Aveva appena sessantasette anni, sei più di me, abbastanza per aver vissuto esperienze dal vivo che molti di noi hanno imparato dalle sue testimonianze, ma non sufficienti a essere assimilato alla stagione del ’68, al dominio del politico e dell’ideologico. Punto di partenza delle sue avventure il piacere estetico, restituito sempre da una brillantissima scrittura e dal tratto sapiente da disegnatore di razza e talento, che non mirava a escludere la necessità etica – chiamalo se vuoi ...