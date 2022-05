Vittoria numero 1000 per Djokovic, ora Tsitsipas (Di domenica 15 maggio 2022) Arriva la Vittoria numero 1000 per Novak Djokovic agli Internazionali Bnl d'Italia. Ma per il serbo numero 1 al mondo l'attesa è per la 1001 che significherebbe battere in finale oggi il greco Stefanos Tsitsipas ed il sesto titolo a Roma. Dando poi appuntamento al Roland Garros per mettere a posto il 18enne Alacaraz che lo battuto a Madrid e che lui stesso ha definito "il più forte di tutti" in questo momento. Djokovic sta crescendo partita dopo partita al Foro Italico. Battuto in semifinale il norvegese Casper Ruud, quinta testa di serie a Roma 6-4, 6-3. Partita decisa da un avvio prepotente di Nole, che con due break iniziali vola 5-1 e chiude i conti 6-4. Nel secondo parziale Djokovic alza il livello dal 7° gioco: tanto basta per conquistare la 4^ ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 15 maggio 2022) Arriva laper Novakagli Internazionali Bnl d'Italia. Ma per il serbo1 al mondo l'attesa è per la 1001 che significherebbe battere in finale oggi il greco Stefanosed il sesto titolo a Roma. Dando poi appuntamento al Roland Garros per mettere a posto il 18enne Alacaraz che lo battuto a Madrid e che lui stesso ha definito "il più forte di tutti" in questo momento.sta crescendo partita dopo partita al Foro Italico. Battuto in semifinale il norvegese Casper Ruud, quinta testa di serie a Roma 6-4, 6-3. Partita decisa da un avvio prepotente di Nole, che con due break iniziali vola 5-1 e chiude i conti 6-4. Nel secondo parzialealza il livello dal 7° gioco: tanto basta per conquistare la 4^ ...

