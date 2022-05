Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2022 ore 15:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Viabilità DEL 15 MAGGIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE IL TRAFFICO È REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE PERSITONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN CHIUSURA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)DEL 15 MAGGIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE IL TRAFFICO È REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE PERSITONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTELNO E TOR DE CENCI SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN CHIUSURA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA ...

