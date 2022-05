Ultime Notizie Roma del 15-05-2022 ore 12:10 (Di domenica 15 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina in primo piano il presidente finlandese ha telefonato ieri sera ha Vladimir Putin gli ho detto che se la Finlandia Abbandonarsi la sua neutralità sarebbe un errore il suo ingresso nella nato o potrebbe influenzare negativamente le reazioni con la Russia il viceministro degli Esteri dice se ti Landia Svezia entrano nell’alleanza Atlantica non rimarremo senza una direzione politica ma è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica ieri il vertice nato la Turchia chiude la porta e all’adesione di Svezia e Finlandia ma vuole negoziati con i due paesi secondo il ministro degli Esteri la prof d’occidente ha dichiarato una guerra ibrida totale contro la Russia e gli aerei intensi negoziati sulla ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina in primo piano il presidente finlandese ha telefonato ieri sera ha Vladimir Putin gli ho detto che se la Finlandia Abbandonarsi la sua neutralità sarebbe un errore il suo ingresso nella nato o potrebbe influenzare negativamente le reazioni con la Russia il viceministro degli Esteri dice se ti Landia Svezia entrano nell’alleanza Atlantica non rimarremo senza una direzione politica ma è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica ieri il vertice nato la Turchia chiude la porta e all’adesione di Svezia e Finlandia ma vuole negoziati con i due paesi secondo il ministro degli Esteri la prof d’occidente ha dichiarato una guerra ibrida totale contro la Russia e gli aerei intensi negoziati sulla ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - weeklyOSM : Il numero 616 del weeklyOSM è ora disponibile in Italiano. Le ultime notizie dal mondo #openstreetmap #osm… - CorriereCitta : Roma. Aggredisce, scaraventa a terra e rapina una donna: ladro inseguito da un passante - zazoomblog : Ultime Notizie – Guerra Ucraina 007 Gb: “Russia ha perso un terzo forze terra” - #Ultime #Notizie #Guerra #Ucraina - SorgentePas002 : Sinalunga Luna di maggio ???????????????????????????????? -