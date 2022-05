SSCN - I messaggi di Siani e de Giovanni per Insigne (Di domenica 15 maggio 2022) Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni hanno dedicato -come riporta la SSCNapoli - rispettivamente un messaggio a Lorenzo Insigne attraverso gli altoparlanti dello Stadio Maradona. Questi i due testi integrali: ALESSANDRO Siani Lorenzo hai pianto e gioito per questa maglia. E noi insieme a te. Perchè nelle tue vene ,come nelle nostre scorrono anni di sofferenze e giorni di rinascita,sconfitte e vittorie .tutte vissute in un unico abbraccioAd ogni reteIl tamburo dagli spalti batteva come il tuo cuore in mezzo al campo.Le tue grida di gioia erano i nostri boati di felicità. Grazie capitano. grazie davvero. In questo momento ci saranno mille emozioni dentro di te. Un brivido che percorre tutta la tua vita.É proprio così:Chi lascia Napoli piange 2 volte quando parte e quando ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Alessandroe Maurizio Dehanno dedicato -come riporta laapoli - rispettivamente uno a Lorenzoattraverso gli altoparlanti dello Stadio Maradona. Questi i due testi integrali: ALESSANDROLorenzo hai pianto e gioito per questa maglia. E noi insieme a te. Perchè nelle tue vene ,come nelle nostre scorrono anni di sofferenze e giorni di rinascita,sconfitte e vittorie .tutte vissute in un unico abbraccioAd ogni reteIl tamburo dagli spalti batteva come il tuo cuore in mezzo al campo.Le tue grida di gioia erano i nostri boati di felicità. Grazie capitano. grazie davvero. In questo momento ci saranno mille emozioni dentro di te. Un brivido che percorre tutta la tua vita.É proprio così:Chi lascia Napoli piange 2 volte quando parte e quando ...

