Sandra Milo, chi sono i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis (Di domenica 15 maggio 2022) I tre figli di Sandra Milo: la giornalista Debora, nata dalla storia con Moris Ergas, Ciro e Azzurra, nati dal matrimonio con Ottavio De Lollis. Sandra Milo ha avuto tre figli: Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, Ciro e Azzurra, nati dall’amore con Ottavio De Lollis. Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, è giornalista professionista dal 2001 e vive a Roma. La figlia di Sandra Milo è, infatti, un volto noto della trasmissione “La vita in diretta” in onda su Rai 1, dove svolge il ruolo di inviata. Sul suo profilo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) I tredi: la giornalista, nata dalla storia con Moris, nati dal matrimonio con Ottavio Deha avuto tre, nata dalla storia con il produttore Moris, nati dall’amore con Ottavio De, nata a Milano nel 1963, è giornalista professionista dal 2001 e vive a Roma. Laa diè, infatti, un volto noto della trasmissione “La vita in diretta” in onda su Rai 1, dove svolge il ruolo di inviata. Sul suo profilo ...

Advertising

chetempochefa : Domenica vi aspetta un trio irresistibile da non perdere: ‘Quelle brave ragazze’ @maramaionchi, @OriettaBerti e San… - CorriereUmbria : Sandra Milo, chi è la musa di Federico Fellini #SandraMilo - vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di Mara Venier a Domenica in di questo pomeriggio saranno: Marino Bartoletti, @maramaionchi , Andrea Scanz… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di Mara Venier a Domenica in di questo pomeriggio saranno: Marino Bartoletti, @maramaionchi , Andrea Scanz… - ReignOfTheSerie : Gli ospiti di Mara Venier a Domenica in di questo pomeriggio saranno: Marino Bartoletti, @maramaionchi , Andrea Sc… -