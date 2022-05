MotoGP | Jack Miller | “Contento di essere tornato sul podio Oggi Bastianini era di un altro livello”

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022)ha ottenuto un prezioso secondo posto al termine del Gran Premio di Francia 2022, settimo appuntamento stagionale del Mondiale. Si tratta del miglior risultato dell’anno per l’australiano della Ducati Factory, che porta a casa il secondo piazzamento suldel campionato dopo la terza piazza di Austin. “Sonodisul, dopostato in lotta per quest’obiettivo nelle ultime due gare ma restando con nulla in mano. Davanti abbiamo fatto una gran gara. Pecco mi ha superato subito e aveva una velocità un po’ migliore della mia“, racconta il nativo di Townsville nell’immediato post-gara. “Io avevo un buon ritmo, ma non riuscivo a spingere quanto lui soprattutto quando mi trovavo appena ...