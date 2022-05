MotoGP, Gigi Dall’Igna: “Risultati di Bastianini importanti, ne terremo conto per la scelta” (Di domenica 15 maggio 2022) E ora in Ducati che si fa? La vittoria odierna di Enea Bastianini in sella alla Rossa del Gresini Racing a Le Mans (Francia), settimo round del Mondiale 2022 di MotoGP, alimenta delle riflessioni. Come è noto, la scuderia Factory di Borgo Panigale ha già confermato il contratto a Francesco Bagnaia, mentre la sella dell’australiano Jack Miller è messa in discussione. Stando ad alcune indiscrezioni, l’aussie potrebbe accasarsi alla KTM l’anno venturo, lasciando il suo posto libero. Sono due i piloti che potrebbero prendere il suo posto: il citato Enea Bastianini e Jorge Martin. Il romagnolo, con i Risultati di quest’anno, si sta conquistando in pista una moto ufficiale in “Rosso”, considerando che attualmente con una GP21 sia terzo in classifica a -8 dal leader del campionato Fabio Quartararo e l’unico pilota quest’anno ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) E ora in Ducati che si fa? La vittoria odierna di Eneain sella alla Rossa del Gresini Racing a Le Mans (Francia), settimo round del Mondiale 2022 di, alimenta delle riflessioni. Come è noto, la scuderia Factory di Borgo Panigale ha già confermato il contratto a Francesco Bagnaia, mentre la sella dell’australiano Jack Miller è messa in discussione. Stando ad alcune indiscrezioni, l’aussie potrebbe accasarsi alla KTM l’anno venturo, lasciando il suo posto libero. Sono due i piloti che potrebbero prendere il suo posto: il citato Eneae Jorge Martin. Il romagnolo, con idi quest’anno, si sta conquistando in pista una moto ufficiale in “Rosso”, considerando che attualmente con una GP21 sia terzo in classifica a -8 dal leader del campionato Fabio Quartararo e l’unico pilota quest’anno ...

