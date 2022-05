LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: vittoria per Jaume Masia! Foggia ai piedi del podio, Migno 10° (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 12.00 Ecco la festa per Jaume Masia, seconda vittoria in stagione per lo spagnolo: That's four podiums in a row for @Jaume Masia! #Moto3 #FrenchGP pic.twitter.com/SOGxUr4VvK — MotoGP (@MotoGP) May 15, 2022 11.57 In classifica piloti resta in testa Sergio Garcia, con 112 punti. Secondi a pari merito (a quota 95) Jaume Masia e Dennis Foggia. Dietro c’è Izan Guevara, a 89 punti. 11.55 Resta l’amarezza per Foggia, che aveva iniziato in testa l’ultimo giro e, alla fine, si ritrova quarto. 11.53 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 12.00 Ecco la festa perMasia, secondain stagione per lo spagnolo: That's four podiums in a row for @#FrenchGP pic.twitter.com/SOGxUr4VvK — MotoGP (@MotoGP) May 15,11.57 In classifica piloti resta in testa Sergio Garcia, con 112 punti. Secondi a pari merito (a quota 95)Masia e Dennis. Dietro c’è Izan Guevara, a 89 punti. 11.55 Resta l’amarezza per, che aveva iniziato in testa l’ultimo giro e, alla fine, si ritrova quarto. 11.53 ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Seconda vittoria per il pilota del Team Red Bull Ajo - - motograndprixit : #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Seconda vittoria per il pilota del Team Red Bull Ajo - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia 2022 in DIRETTA: vittoria per Jaume Masia! Foggia ai piedi del podio - #Moto3 #Francia… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #GpFrancia #Moto3 Vince in volata #Masia davanti a #Sasaki e #Guevara! Beffa per #Foggia, che era i… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #GpFrancia #Moto3 Si riparte dopo la #bandierarossa per l'improvviso acquazzone che si è abbattuto… -