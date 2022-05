LIVE Moto2, GP Francia 2022 in DIRETTA: Acosta subito al comando, Vietti 18°, Arbolino out (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -24 giri: Vietti è ancora in 18a posizione, migliore degli italiani per ora Corsi in 13a -24 giri: attenzione! Cade Tony Arbolino!!!!!!!! Noooooooo!!!!! il milanese è finito nella ghiaia di curva 6 assieme a Fermin Aldeguer -24 giri: si apre il secondo giro con Acosta che comanda con 333 millesimi sul compagno di team, poi Arenas, Lopez e Ramirez! Poi Canet! Sei spagnoli in vetta -25 giri: tutto regolare nella chicane 3-4, Acosta prova subito a scappare, mentre cade Antonelli in curva 6 PARTENZA – Lo scatto migliore è di Acosta con Fernandez in scia, poi Arenas e Dixon 12.30 Ed eccoci qua! Griglia di nuovo piena, pochi secondi e si parte! Sale la tensione a Le Mans!!!!!!!!! 12.29 Il gruppo è impegnato nella ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-24 giri:è ancora in 18a posizione, migliore degli italiani per ora Corsi in 13a -24 giri: attenzione! Cade Tony!!!!!!!! Noooooooo!!!!! il milanese è finito nella ghiaia di curva 6 assieme a Fermin Aldeguer -24 giri: si apre il secondo giro conche comanda con 333 millesimi sul compagno di team, poi Arenas, Lopez e Ramirez! Poi Canet! Sei spagnoli in vetta -25 giri: tutto regolare nella chicane 3-4,provaa scappare, mentre cade Antonelli in curva 6 PARTENZA – Lo scatto migliore è dicon Fernandez in scia, poi Arenas e Dixon 12.30 Ed eccoci qua! Griglia di nuovo piena, pochi secondi e si parte! Sale la tensione a Le Mans!!!!!!!!! 12.29 Il gruppo è impegnato nella ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #GpFrancia #Moto2 Tutto pronto a #LeMans per la seconda corsa di giornata, segui gli aggiornamenti #live con noi! - OA_Sport : LIVE #Moto2, #FrenchGP 2022 in DIRETTA: alle 12.30 il via della gara, #Acosta pronto a dominare, #Vietti deve risal… - corsedimoto : MOTOGP LE MANS - Aprilia ruggisce nei venti minuti di warm up con Aleix Espargaro. Terza caduta in due giorni per E… - RSIsport : ????????? Live oggi alla RSI ??????? 11h00 Moto: GP di Francia Gare Moto3, Moto2 e MotoGP e gara-2 MotoE… - dianatamantini : LIVE - Warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 a Le Mans. I 'riscaldamenti' pre-gare con aggiornamenti in tempo reale dal cir… -