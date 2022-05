LIVE Djokovic-Tsitsipas 6-0 2-5, Finale ATP Roma 2022 in DIRETTA: il serbo deve allungare il 2° set (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 DOVE L’HA MESSA Djokovic CON IL DIRITTO INSIDE-IN! 15-15 Errore in uscita dal servizio del greco. 15-0 Prima al corpo di Tsitsipas. 3-5 Djokovic allunga il set! Adesso tocca al greco chiudere. 40-30 Diritto lungolinea vincente di Djokovic dopo il diagonale ad aprirsi il campo. 30-30 DIRITTO ALL’INCROCIO DELLE RIGHE PER Djokovic! 15-30 Altra risposta profonda del greco con il rovescio. 15-15 CHE RISPOSTA DI Tsitsipas CON IL DIRITTO! 15-0 Prima vincente di Djokovic. 2-5 Tsitsipas rimonta e resta avanti nel secondo set. 40-30 Gran servizio di Tsitsipas. 30-30 Ottima soluzione di diritto del greco. 15-30 STECCA DI Tsitsipas SULLA DIAGONALE DI ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 DOVE L’HA MESSACON IL DIRITTO INSIDE-IN! 15-15 Errore in uscita dal servizio del greco. 15-0 Prima al corpo di. 3-5allunga il set! Adesso tocca al greco chiudere. 40-30 Diritto lungolinea vincente didopo il diagonale ad aprirsi il campo. 30-30 DIRITTO ALL’INCROCIO DELLE RIGHE PER! 15-30 Altra risposta profonda del greco con il rovescio. 15-15 CHE RISPOSTA DICON IL DIRITTO! 15-0 Prima vincente di. 2-5rimonta e resta avanti nel secondo set. 40-30 Gran servizio di. 30-30 Ottima soluzione di diritto del greco. 15-30 STECCA DISULLA DIAGONALE DI ...

