Inter, Inzaghi: “Non potevo immaginare una stagione così, ci dobbiamo provare fino alla fine” (Di domenica 15 maggio 2022) Inter Inzaghi – Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria contro il Cagliari. “Più che oggi, le emozioni sono state mercoledì che abbiamo vinto un trofeo a cui tenevamo tantissimo. Oggi serviva una partita seria dopo la vittoria del Milan, e abbiamo fatto una grandissima gara con un avversario che in casa è problematico. Vanno fatti i complimenti alla squadra, che ha giocato 120 minuti mercoledì. Complimenti. Quale giocatore del Sassuolo le piace di più?Il Sassuolo è un’ottima squadra con tantissime individualità e tecnica. Sarà un’ultima giornata aperta per tutti gli obiettivi. Ci siamo divertiti, noi ci dobbiamo provare fino alla fine sapendo di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022)– Simone, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria contro il Cagliari. “Più che oggi, le emozioni sono state mercoledì che abbiamo vinto un trofeo a cui tenevamo tantissimo. Oggi serviva una partita seria dopo la vittoria del Milan, e abbiamo fatto una grandissima gara con un avversario che in casa è problematico. Vanno fatti i complimentisquadra, che ha giocato 120 minuti mercoledì. Complimenti. Quale giocatore del Sassuolo le piace di più?Il Sassuolo è un’ottima squadra con tantissime individualità e tecnica. Sarà un’ultima giornata aperta per tutti gli obiettivi. Ci siamo divertiti, noi cisapendo di ...

Advertising

Inter : ?? | SOSTITUZIONE 85'- Cambia in attacco mister Inzaghi ?? @Alexis_Sanchez ?? #Lautaro #CagliariInter 1?? - 3??… - Inter : ?? | INZAGHI Le parole del mister: Questa squadra non molla un centimetro ?? - Inter : ??| SOSTITUZIONI 58'- Doppio cambio per mister Inzaghi ?? @DenzelJMD2 ?? @gaglio94 ?? @DarmianOfficial ?? #Barella… - infoitsport : Inzaghi: «Inter, rimpianti pochi ma tante soddisfazioni! Ora vediamo» - news24_inter : #Inzaghi si guarda indietro: «Quella è la partita che vorrei rigiocare» -