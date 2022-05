Insigne, il primo dei perdenti: ode all’eroe romantico (Di domenica 15 maggio 2022) È il giorno a cui nessun tifoso azzurro voleva assistere. La storia d’amore tra Insigne e il Napoli è ai titoli di coda. Nella gara casalinga contro il Genoa, penultima giornata di Serie A, il capitano partenopeo lascia il terreno di gioco in lacrime al minuto 83. È il suo addio alla città che lo ha reso uomo e capitano. I momenti cardine della sua strepitosa carriera sono vari, e forse Insigne è il calciatore che più di tutti incarna l’essenza della sua città. Lorenzo è uno sconfitto che non si arrende. È l’anima ed il cuore di un popolo che soffre. Bastonato e messo alla gogna da chi gli è più vicino, è l’uomo che continua a lottare con rabbia e furore fino a consumarsi, divampando in un incendio di passione azzurra. L’ultima di Insigne in maglia azzurra Non poteva chiudersi diversamente la storia d’amore tra ... Leggi su zon (Di domenica 15 maggio 2022) È il giorno a cui nessun tifoso azzurro voleva assistere. La storia d’amore trae il Napoli è ai titoli di coda. Nella gara casalinga contro il Genoa, penultima giornata di Serie A, il capitano partenopeo lascia il terreno di gioco in lacrime al minuto 83. È il suo addio alla città che lo ha reso uomo e capitano. I momenti cardine della sua strepitosa carriera sono vari, e forseè il calciatore che più di tutti incarna l’essenza della sua città. Lorenzo è uno sconfitto che non si arrende. È l’anima ed il cuore di un popolo che soffre. Bastonato e messo alla gogna da chi gli è più vicino, è l’uomo che continua a lottare con rabbia e furore fino a consumarsi, divampando in un incendio di passione azzurra. L’ultima diin maglia azzurra Non poteva chiudersi diversamente la storia d’amore tra ...

