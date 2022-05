Incidente sulla Pontina e lavori in corso: traffico in tilt (Di domenica 15 maggio 2022) Non c’è tregua sulla Pontina, neppure di domenica quando la strada dovrebbe essere più libera. Meno automobilisti, meno pendolari che percorrono la SS148 per raggiungere il posto di lavoro. E invece, anche stamattina si è registrato un Incidente, l’ennesimo, e il traffico è paralizzato. Ancora di più se al sinistro si aggiungono i lavori in corso e quel cantiere aperto tra Spinaceto e Castel di Decima. Incidente all’altezza di Castel Romano sulla Pontina Poco fa si è registrato un Incidente sulla Pontina, all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia. Pare che un’auto, per cause da accertare, si sia ribaltata e sia finita al centro della strada. Al momento non si conoscono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Non c’è tregua, neppure di domenica quando la strada dovrebbe essere più libera. Meno automobilisti, meno pendolari che percorrono la SS148 per raggiungere il posto di lavoro. E invece, anche stamattina si è registrato un, l’ennesimo, e ilè paralizzato. Ancora di più se al sinistro si aggiungono iine quel cantiere aperto tra Spinaceto e Castel di Decima.all’altezza di Castel RomanoPoco fa si è registrato un, all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia. Pare che un’auto, per cause da accertare, si sia ribaltata e sia finita al centro della strada. Al momento non si conoscono le ...

