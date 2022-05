Il presidente del Bayern | «Lewandowski ha un contratto fino al 2023 e giocherà con noi fino ad allora»

(Di domenica 15 maggio 2022) IldelMonaco, Herbert Hainer, ha parlato di Roberta Sport1. Ieri l’attaccante ha dichiarato che quella giocata contro il Wolfsburg potrebbe essere stata l’ultima sua partita con la maglia del club. Ma ilnon è dello stesso parere. “Ha unalcon noiad. Non c’è nessun sostituto per Robert, quindi presumo che adempirà al. Quando si firma un, non si può parlare di ‘forzare’ qualcuno ad adempierlo…. Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic gli hanno fatto un’offerta per una proroga. Apparentemente non è stata accettata”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Faremo tutto il possibile affinché possa essere Mariupol la città ospitante' del prossimo Eurovision, ha detto il… - giulianopisapia : CI ha lasciato #ValerioOnida, autentico maestro del diritto. Straordinario costituzionalista è stato un importante… - borghi_claudio : Ora a #èlitaliachevogliamo due protagonisti della lotta contro la riforma del catasto ovvero il Presidente di… - carolpantanifi : RT @gspazianitesta: L'idea di democrazia di Mario Monti, nominato senatore a vita prima di assumere l'incarico di Presidente del Consiglio.… - debbyN58 : @sugar_sabri @Agenzia_Ansa Tu si che hai capito, bene 1 in più tra noi!Io sto male e non ricoverano devo essere ope… -

COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

È tutto scritto nel decreto firmato dalConsiglio, Mario Draghi, il 6 aprile scorso, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale proprio lunedì 16 maggio. QUANDO E COME Un dettaglio ...Perché ristiamo di restare fuori In assenza di una rotta tracciata da chi dovrebbe progettare lo sviluppoterritorio s'è fatto carico di tutto ildella società pubblica Saf Lucio ... Guido Veroni nuovo Presidente del Consorzio Tutela Mortadella Mahmood e Blanco solo sesti. I Maneskin infiammano. Zelensky: prossima edizione a Mariupol. Sventati attacchi informatici provenienti dall'estero (ANSA) ...Forse è già finita la velocissima stagione di Giuseppe Conte come leader politico. Se come Presidente del Consiglio è stato abile, è stato un disastro come capo politico. In poco più di nove mesi è ri ...