Il Milan supera anche l’esame Atalanta Lo Scudetto è ad un passo

(Di domenica 15 maggio 2022) Si chiude con ‘Pioli’s on fire’ la prova più dura della marciadel. Una marcia che può concludersistasera se l’Inter non dovesse riuscire a battere il Cagliari. Altrimenti tutto rimandato all’ultima giornata a Reggio Emilia dove ilha a disposizione il bonus pareggio. La squadra di Pioli batte l’2-0 con due perle di Leao e Theo Hernandez. Ilè riuscito a ottenere più di 80 punti solo una volta nelle ultime 15 stagioni di Serie A (82 nel 2010/11), torneo poi concluso con la vittoria dello. A San Siro si respira l’entusiasmo delle grandi occasioni, con coreografia che coinvolge tutti i settori dello stadio. L’ex Lille sblocca il risultato nella ripresa con un rasoterra centrale al 58? dopo un allungo che ha bruciato ...

MILANO - Il sogno delè ormai vicino a trasformarsi in realtà. La squadra di Stefano Pioliinfatti anche l'ostacolo Atalanta (2 - 0) nella 37ª giornata di Serie A (quinto successo consecutivo) e vede ormai da ...Azione splendida quella dei toscani che vede Asslani verticalizzare per Cutrone, l'exsfugge alla difesa avversaria eSepe: per lui terzo gol stagionale. La Salernitana si mangia le mani ...Il Milan batte l'Atalanta e muove un passo importantissimo verso lo scudetto: Atalanta ko con le reti di Leao e Theo Hernandez ...I rossoneri superano l'ostacolo Dea: Kalulu e Tomori da muro difensivo, tra i nerazzurri Muriel e Zapata ci provano senza successo.